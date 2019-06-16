Москва, 16 июня, 2019, 22:56 — ИА Регнум. Певица Светлана Лобода рассказала о скандале с коллегой по шоу-бизнесу Сергеем Лазаревым, разразившемся во время вручения премии «Муз-ТВ». Об этом 16 июня сообщает издание Starhit.ru.

Daniel Kruczynski Лобода

«Что у меня стряслось Лазаревым? Ой, а пусть он расскажет», — заявила артистка, комментируя скандал с певцом.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о конфликте двух представителей шоу-бизнеса, артисты поссорились и, по некоторой информации, Сергей Лазарев позволил в адрес певицы грубое высказывание, употребив нецензурную лексику, во время премии «Муз-ТВ 2019». После чего Лобода отписалась от артиста в социальной сети Instagram.