Москва, 16 июня, 2019, 22:41 — ИА Регнум. Клуб «1 июля» выражает глубокую озабоченность в связи с анонсированным Министерством науки и высшего образования РФ планом массовой конкурсной подготовки «кадрового резерва» руководителей научных организаций.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Положения плана, объявленные на проведенных в мае-июне совещаниях, свидетельствуют об углубляющемся непонимании руководителями министерства особенностей управления наукой и самого процесса научной деятельности, о всё более агрессивном навязывании «проектного» подхода и методов, схожих с методами управления бизнес-структурами, об учете ими только формальных показателей. Целью этого плана является замена руководителей из числа признанных научными коллективами ученых-лидеров на «эффективных менеджеров», готовых послушно выполнять волю министерских чиновников.

Предлагаемый министерством подход является неприемлемым и значительно ускорит процесс разрушения российской науки. Руководить научными и образовательными учреждениями должны научные лидеры, выдвинутые самим научным сообществом, а не чиновники, прошедшие не имеющие отношения к науке тренинги по сомнительным методикам.

Вызывают также обеспокоенность аналогичные процессы в вузах, где руководители различных уровней, и в первую очередь ректоры, выдвигаются не «снизу» из научных коллективов, а «сверху» на основе формальных показателей и «вненаучной» активности претендентов, причем нередко нарушаются давно апробированные процедуры демократичной выборности руководителей и игнорируются интересы научных школ.

Клуб призывает руководство министерства и РАН подтвердить свою приверженность существующей системе отбора директоров научных институтов, завершающейся их выборами коллективами, а также ввести эту практику в вузах. Клуб также считает неприемлемым предполагаемое ограничение по возрасту для будущих руководителей (не старше 49 лет) и предлагает ввести вместо возрастных ограничений запрет занимать должность руководителя научного или научно-образовательного учреждения больше двух сроков подряд.

Клуб призывает руководство РАН и научную общественность не оставаться в стороне и занять активную позицию по данному вопросу, имеющему критически важное значение для будущего российской науки.

Клуб «1 июля».