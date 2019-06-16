Таллин, 16 июня, 2019, 22:38 — ИА Регнум. Эстонское отделение Красного Креста обратилось с требованием к руководству таллинского Русского молодежного театра убрать красный крест из спектакля «Доктор Айболит», об этом 16 июня сообщил художественный руководитель театра Александр Пуолакайнен в беседе РБК.

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«У нас была реклама спектакля «Доктор Айболит», где были красные кресты на реквизите спектакля. Рекламу увидели представители эстонского Красного Креста, они связались с нами и пояснили, что кресты нужно убрать и что в случае отказа может грозить штраф», — сказал Пуолакайнен.

Однако, убирать красный крест и отказываться от проката спектакля руководство театра не собирается.

«На следующей неделе у нас спектакль, мы будем играть как есть», — заявил художественный руководитель.

В свою очередь, в местном отделении Красного Креста предупредили руководство театра о невозможности использования эмблемы организации в коммерческих целях, за это нарушение театру грозят существенные штрафы. Однако, со стороны Красного Креста, по заверениям художественного руководителя, в адрес учреждения никаких письменных заявлений не поступало.