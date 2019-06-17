Иван Шилов ИА REGNUM 22 июня

Москва, 17 июня, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Боец-краснофлотец 255 бригады морской пехоты Любовь Королевская (в девичестве Кулик) защищала Крым и свою родную Тамань. Это про неё в 1943 году написал свой рассказ корреспондент «Известий» Аркадий Первенцев. Неоднократно она была контужена, но после госпиталя снова и снова просилась на фронт. Была на передовой, выносила с поля боя раненых товарищей, а то и прямо под пулями приходилось доампутацию производить и вступать в рукопашный бой с фашистом.