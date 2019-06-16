Рига, 16 июня, 2019, 07:14 — ИА Регнум. Боксер из Латвии Майрис Бриедис победил нокаутом польского спортсмена Кшиштофа Гловацкого в поединке полуфинала Всемирной боксерской суперсессии (WBSS), проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Риге.

Клод-Шарль Бургонье. Нокаут

В первом раунде противники аккуратно присматривались друг к другу. Во втором Гловацкий пробил своему оппоненту в затылок, за что в ответ получил удар локтем в челюсть и упал, а рефери Роберт Бред снял за это с латвийца одно очко. При этом, несмотря на то, что это в таких случаях позволяет регламент, судья не дал поляку положенные пять минут на восстановление за запрещенный удар соперника.

В результате Бриедес смог дважды подряд отправить не оправившегося от удара локтем Гловацкого в нокдаун, причем второй удар нанеся также по затылку, после чего не заметивший всего этого рефери засчитал поляку этот второй нокдаун. И в третий раз латвиец отправил Гловацкого в нокдаун уже после гонга об окончании второго раунда, так как рефери его не услышал, а латвиец услышал, но решил продолжить бой.

После этого в третьем раунде у Гловацкого, которому снова не дали пять минут на восстановление после нанесения запрещенных ударов, не было никаких шансов, и латвиец спокойно отправил его в нокдаун четвертый раз подряд, после чего поляку был засчитан технический нокаут.

Напомним, ранее в четвертьфинальном бою WBSS против российского боксера Максима Власова, Кшиштоф Гловацки также отличился ударом после гонга и подножкой, которые не заметил рефери.

Отметим, в финале Всемирной боксерской суперсессии соперником Бриедиса станет кубинский боксер Юниер Дортикос.