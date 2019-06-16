Осака, Япония, 16 июня, 2019, 05:18 — ИА Регнум. Тело полицейского с торчащим из груди ножом было обнаружено в японской префектуре Осака утром 16 июня. Об этом сообщает телеканал NHK.

(сс) nWevurski Японская полиция

Сообщается, что тело сотрудника полиции обнаружил в районе 5:30 утра (23:30 15 июня мск) его коллега. Полицейского срочно доставили в больницу, однако спасти 26-летнего офицера не удалось.

По данным источника, рядом с потерпевшим не удалось найти его табельного оружия, которое было заряжено несколькими пулями.

В настоящий момент полиция Осаки ищет подозреваемого в убийстве и краже оружия. Местным жителям рекомендовано оставаться в домах и не выходить на улицу без крайней нужды.

Полиция намерена приложить все усилия, чтобы не допустить серии преступлений, произошедших в прошлом году. В июне 2018 года мужчина убил полицейского в префектуре Трояма, а затем с помощью украденного у него оружия застрелил охранника в расположенной неподалеку школе.