Москва, 16 июня, 2019, 03:37 — ИА Регнум. Врезавшийся в дерево квадроцикл стал причиной смерти двух человек. Об этом 15 июня сообщает агентство городских новостей «Москва».

Квадроцикл

Несчастный случай произошел в районе 21:00 в деревне Тимошкино к западу от Москвы, где водитель квадроцикла не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате ДТП двое человек погибли, еще один получил ранения. Пострадавший госпитализирован.

Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.