Москва, 15 июня, 2019, 23:07 — ИА Регнум. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает что причиной «утечки мозгов» из России являются просчёты с патриотическим воспитанием в школах, об этом 15 июня он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет Митрополит Илларион

По мнению представителя РПЦ, патриотическое воспитание должно быть одним из приоритетных направлений воспитательной работы школ, так как, в той среде, где «патриотическому воспитанию не уделяется должного внимания», все больше молодых людей стремятся уехать из России.

Митрополит также отметил, что «патриотизм — понятие очень многоплановое», которое заключает в себя с одной стороны любовь к малой Родине и Отечеству, а с другой — «мир сегодня устроен таким образом, что многие границы — и политические, и культурные — стираются». Таким образом, противостояние вызовам и угрозам глобализационного процесса должна взять на себя современная школа.

Напомним, в 2016 году социологический опрос «Левада-центра» показал, что 89% граждан России считает, что патриотическим воспитанием молодежи должна заниматься школа, а согласно опроса ФОМ, проведенного в июне 2019 года, большинство жителей России (73%) считают себя патриотами.