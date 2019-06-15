Москва, 15 июня, 2019, 21:32 — ИА Регнум. Экс-директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин резко раскритиковал сериал «Чернобыль», американского канала НВО, за недостоверный показ чернобыльской катастрофы. Об этом 15 июня он рассказал в интервью каналу «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Чернобыль

«Мало того, что там (в фильме) все люди со стаканами водки бегают, бесконечно пьют, — заявил бывший директор. — Но ведь это не так! Важнейшие решения по безопасности принимались в пьяном угаре, что ли? Вы что себе позволяете, как можно это показывать?! А апофеоз всего этого — голые шахтеры, которые роют тоннель. Да, действительно, условия были невыносимые, была жара под 50 градусов, люди работали в тяжелейших условиях. Но так показывать нельзя!».

Грамоткин также отметил, что ликвидация последствий аварии была настоящим «подвигом советского народа». По его мнению, под видом художественного кинофильма нельзя допустить низвести этот подвиг до обыденности и «заболтать» его.

Начальник ЧАЭС также прокомментировал увеличение туристического потока в зону отчуждения: «Люди должны видеть, что даже такую запредельную аварию человек в состоянии победить».

Напомним, ранее, пятисерийному сериалу «Чернобыль» режиссера Йохана Ренка дал высокую оценку министр культуры России Владимир Мединский за его достоверность и «любовь к простым людям».