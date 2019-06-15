Москва, 15 июня, 2019, 21:07 — ИА Регнум. PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал о том, что кот, которого принес мошенник, сейчас находится у одной из фанаток группы «На-На». Об этом он сообщил 15 июня радиостанции «Говорит Москва».

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«Сейчас этот кот находится на передержке у фанатки группы «На-На», — сказал Горжанкин. — Мы как отдали ей этого кота, она особо нам не говорила о том, что бы мы его забрали. Мы ещё пока не решили, но мы не удивимся, если она себе оставит этого кота. В любом случае, мы этого кота не бросим. Ни в коем случае. Мы обязательно его куда-то пристроим, чтобы он нормально жил, чтобы с ним было всё в порядке».

Напомним, кот Бари Алибасова Чуча сбежал из его квартиры, пока шла пресс-конференция. После чего, сыном продюсера было назначено вознаграждение в размере 800 тыс. рублей за его возвращение. Позже мошенники воспользовались ситуацией и принесли другого кота, выдав его за Чучу и забрав деньги. 14 июня настоящий кот шоумена был возвращен владельцам, нашедший его отказался от вознаграждения.