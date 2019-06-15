Душанбе, 15 июня, 2019, 20:07 — ИА Регнум. В Душанбе, на полях саммита государств-участников Совещания по взаимодействии и мерам доверия в Азии (СВМДА), прошла встреча партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом,сообщает 15 июня Синьхуа.

Gov.tr Реджеп Эрдоган и Си Цзиньпин

Председатель КНР отметил, что уделяет повышенное внимание двусторонним отношениям и намерен совместно с турецким лидером открыть новую страницу стратегического сотрудничества между Пекином и Анкарой. По его словам, у сторон есть значительные совпадения интересов, связанные с тем, что Турция находится на маршруте и в пространстве традиционного Шелкового пути.

Укрепление отношений сторон также продиктовано их совместным участием в «Группе двадцати» и ряде других многосторонних форматов.

Эрдоган, в свою очередь, подтвердил важность для его страны связей в КНР и готовность динамично развивать межгосударственные обмены на высоком уровне. Особое внимание он уделил экономике, торговле и финансам.

Турецкий лидер уверен в исключительной важности для Турции инициативы «Пояса и пути», и высказался за активное совместное участие в её реализации.