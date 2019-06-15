Москва, 15 июня, 2019, 20:05 — ИА Регнум. Число угонов автотранспортных средств в столице России, городе Москва сократилось в три раза. Об этом 15 июня сообщается на официальной странице в Twitter Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

Mos.ru Транспортная система

Причиной тому стала установка многочисленных дорожных камер, организованная в рамках реализации проекта интеллектуальной транспортной системы.

«Интеллектуальная транспортная система на проводе, — отмечают эксперты ЦОДД. — Каждая машина, проезжающая по Москве, в день попадает в объектив 14 камер. Не в смысле оштрафовать, а просто наблюдаем, кто куда едет. Очень полезно для понимания транспортных потоков. Ну и для безопасности — угонов, спасибо камерам, в Москве стало в три раза меньше».

Напомним, проект интеллектуальной транспортной системы в Москве реализуется с 2011 года. Целью его является решение проблем пробок, а также повышение безопасности дорожного движения.