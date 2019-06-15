Веллингтон, 15 июня, 2019, 19:19 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате крушения легкомоторного самолёта в Новой Зеландии. Об этом 15 июня сообщает агентство «Синьхуа».

Inge Wallumrød Легкомоторный самолет

ЧП случилось 14 июня на полуострове Коромандел на Северном острове. Самолётом управлял один пилот, который погиб на месте крушения.

По данным, полученным полицией, самолёт вылетел в первой половине дня 14 июня из аэропорта Уитианга на полуострове Коромандел. Пунктом назначения самолёта был аэропорт Ардмор вблизи города Окленд.

Но из-за неблагоприятной погоды самолёт не смог приземлиться в аэропорту назначения и направился обратно в Коромандел. Но в аэропорт самолёт не прибыл.

По данным диспетчерской службы аэропорта, самолёт исчез с радаров в горах полуострова.

Поисково-спасательная группа смогла прибыть на место крушения самолёта лишь утром 15 июня из-за сложных метеорологических условий. В настоящее время ведётся расследование причин и обстоятельств авиапроисшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении легкомоторного самолёта во время авиашоу в Польше.