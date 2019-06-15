Представитель Ваганьковского кладбища не подтвердил сообщение о взрыве
Москва, 15 июня, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Информацию о взрыве на Ваганьковском кладбище не подтвердилась. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу Москве.
(сс) Тулип
Ваганьковское кладбище
По предварительным данным, источником хлопка на территории Ваганьковского кладбища в Москве стала лопнувшая лампочка. Инцидент произошёл в одном из зданий на территории кладбища.
Информации о пострадавших не поступало. При этом уточняется, что лампочка взорвалась в руках у одного из сотрудников кладбища.
Сотрудники экстренных служб на место происшествия не выезжали.
Ранее ряд СМИ сообщил, что на территории Ваганьковского кладбища в Москве произошёл взрыв, в результате которого пострадали два человека.