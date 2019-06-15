Москва, 15 июня, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Информацию о взрыве на Ваганьковском кладбище не подтвердилась. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу Москве.

(сс) Тулип Ваганьковское кладбище

По предварительным данным, источником хлопка на территории Ваганьковского кладбища в Москве стала лопнувшая лампочка. Инцидент произошёл в одном из зданий на территории кладбища.

Информации о пострадавших не поступало. При этом уточняется, что лампочка взорвалась в руках у одного из сотрудников кладбища.

Сотрудники экстренных служб на место происшествия не выезжали.

Ранее ряд СМИ сообщил, что на территории Ваганьковского кладбища в Москве произошёл взрыв, в результате которого пострадали два человека.