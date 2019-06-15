Варшава, 15 июня, 2019, 16:15 — ИА Регнум. Окружной суд в Варшаве вынес приговор бывшему главе канцелярии премьер-министра Томашу Арабскому. Он обвиняется в преступной халатности при подготовке рейса президентского самолёта Ту-154М в Смоленск, в результате чего произошла катастрофа, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский и сопровождавшие его лица — почти все руководство страны.

See OTRS ticket for details Останки Ту-154М

Приговор — десять месяцев лишения свободы с отсрочкой на два года, тогда как обвинение требовало 1,5 года с отсрочкой на 4 года. Также была признана виновной одна из сотрудниц канцелярии, ей суд установил наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев с отсрочкой на год. Трое других обвиняемых оправданы.

Как заявила пресс-секретарь правящей партии «Право и Справедливость» Анита Червиньская, приговор символический и несоизмерим с масштабом случившегося.

«Мы считаем принятое решение верным, в то же время — это символический вердикт, по сравнению с тем, что произошло, и масштабом причиненного вреда Польше и 96 людям во главе с президентом, которые потеряли жизнь», — сказала она.

Глава политического клуба оппозиционной партии «Гражданская платформа» Славомир Нойман назвал приговор «немного странным».

«Это немного странное решение в том смысле, что за три дня до катастрофы в тот же аэропорт прилетел премьер-министр Дональд Туск, а до этого туда летали другие польские чиновники. Эта катастрофа, безусловно, изменила все, но ответственность Томаша Арабского за смоленский аэропорт для меня, однако, является сомнительной», — заявил он.

Януш Валентинович, сын ветерана движения «Солидарность» Анны Валентинович, погибшей в катастрофе, заявил, что если осуждён сотрудник канцелярии премьер-министра, то должен быть осуждён и сам премьер-министр. В то время пост премьер-министра Польши занимал Дональд Туск, ныне председатель Европейского совета и лидер оппозиционной либеральной партии «Гражданская платформа».