Филадельфия, США, 15 июня, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Нападающий Кевин Хейз заинтересован в переходе в хоккейный клуб «Бостон Брюинз», сообщает 15 июня Boston Hockey Now.

Nhl.com Кевин Хэйз

По данным издания, хоккеист хотел бы играть за «Брюинз», так как является уроженцем штата Массачусетс и ранее играл в хоккейной команде колледжа Бостона.

При этом в настоящее время все права на 27-летнего игрока принадлежат клубу «Филадельфия Флайерз», куда его недавно обменяли из команды «Виннипег Джетс». Однако срок действия нынешнего контракта хоккеиста заканчивается 1 июля текущего года и с 23 июля все клубы лиги получат право вести с ним переговоры.

Отметим, в прошедшем сезоне Кевин Хейз сыграл за «Виннипег» в 81 матче регулярного чемпионата и набрал в них 68 (24 шайбы + 44 результативные передачи) очков при 12 минутах штрафа. В шести матчах плей-офф смог набрать 3 (2 шайбы + 1 голевая передача) очка. Клуб «Виннипег» уступил в первом раунде плей-офф кубка Стэнли нынешнему обладателю трофея — команде «Сент-Луис Блюз», со счетом в серии 2−4.