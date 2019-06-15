Кишинёв, 15 июня, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Государственный департамент США приветствовал решение Демпартии Молдавии передать власть новому руководству страны — правительству Майи Санду и парламентском большинству Партии социалистов и блока ACUM. Как передает ИА REGNUM, в своем заявлении Госдеп призывает всех участников политического процесса к сдержанности в переходный период.

Md.usembassy.gov Дерек Хоган

«Воодушевлены тем, как новая коалиция и бывшее правительство провели мирную передачу власти, в соответствии с волей народа», — говорится в заявлении. В Госдепе США добавили, что продолжат внимательно следить за развитием событий в Молдавии и «сотрудничать со всеми гражданами Молдавии, которые строят процветающее и демократическое будущее».

Отметим, что окончательное решение отказаться от попытки незаконного удержания власти в Молдавии правившая страной в течение нескольких лет Демпартия Владимира Плахотнюка отказалась после того, как в офис партии 14 июня на 15 минут зашел посол США в Молдавии Дерек Хоган. Демпартия в этот момент проводила заседание своего национального совета, где принимала решение о дальнейших действиях. После заседания демократы заявили, что отдают власть, а олигарх Плахотнюк покинул Молдавию.

Вместе с тем, ключевую роль в смене власти в Молдавии сыграла Россия. Спецпредставитель президента России по Молдавии Дмитрий Козак в период кризиса посетил Кишинев и призвал социалистов Игоря Додона создать коалицию с блоком АСUM для смещения олигархического режима Плахотнюка. Позиция Москвы в этом вопросе совпала с позицией Запада. Сам олигарх после этого пытался заручиться поддержкой США в попытке силового удержания власти в стране, но безуспешно.