Загреб, 15 июня, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич не исключает возможности поработать с каким-либо российским клубом из Москвы или Санкт-Петербурга.

Анна Нэсси Златко Далич

«Я связан со сборной Хорватии, поэтому об этом не думал. Но почему бы не стать тренером какого-то российского клуба, особенно в Москве или Санкт-Петербурге?», — заявил Далич в интервью корреспонденту ТАСС, отвечая на вопрос о том, думал ли он о возможности возглавить какой-нибудь российский клуб.

Также главный тренер Хорватии отметил, что Российская Премьер-лига становится все сильнее.

Кроме этого, хорватский специалист рассказал, что ему понравились во время чемпионата мира по футболу в Москве все стадионы, на которых выступала сборная Хорватии.

Отметим, Златко Далич стал главным тренером сборной Хорватии в 2017 году и под его руководством она на чемпионате мира в Москве в 2018 году дошла до финала, где проиграла сборной Франции со счетом 4:2. Это высшее достижение в истории хорватской сборной по футболу.