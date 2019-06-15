Нью-Дели, 15 июня, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Правительство Индии введет ответные тарифы на 29 американских товаров, начиная с 16 июня. Сообщается, что данная инициатива была озвучена еще в июне 2018 года, однако руководство Индии несколько раз откладывало ее реализацию в связи с тем, что страны вели диалог по условиям торговли.

Дмитрий Налбандян. Индия. Дели. Президентский дворец

Считается, что данное решение было принято в ответ на введение ДональдомТрампом дополнительных пошлин 25% на импортируемые из Индии сталь и алюминий.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», данное решение обойдется американским компаниям в 200−290 млн долларов.

Дополнительными тарифами будут облагаться грецкие орехи, нут, чечевица, борная кислота и диагностические реагенты, а также другие товарные позиции.