Тирана, 15 июня, 2019, 11:08 — ИА Регнум. «Повышение платы за университетское образование было лишь первым толчком — беспокойством, нараставшим вдалеке. В декабре тысячи студентов вышли на улицы Тираны в знак протеста — подобного тем, что уже несколько месяцев сотрясают Сербию (так называемая «балканская весна») — к которому в феврале присоединилась политическая оппозиция, превращая его в антиправительственное цунами. 18 февраля Демократическая партия (правоцентристская) объявила бойкот парламенту, и с тех пор законодательный орган остается «одноцветным», — описывает ситуацию в Албании испанское издание El Pais.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Албания

Манифестации не прекращаются, и президент страны Илир Мета на прошлой неделе принял решение отменить выборы в местные органы власти, ранее намеченные на 30 июня, из-за недостаточной репрезентативности (с учетом бойкота со стороны оппозиции). Премьер-министр Эди Рама из Социалистической партии ответил президенту угрозой резолюции, которую в парламенте начали обсуждать в четверг, 13 июня, теоретически нацеленной на низложение власти.

«В игре присутствует намного больше факторов, но такова в целом сущность самого серьезного институционального кризиса в Албании за десятилетия. Оппозиция на тропе войны, рокировка Рамы, пустующие несколько месяцев места в Конституционном суде из-за изгнания большей части его членов и в довершение всего недавняя утечка через немецкий таблоид Bild взрывоопасных записей, которые демонстрируют сговор правящей партии с кланами организованной преступности в районе Дурреса — важного порта, также являющегося эпицентром наркотрафика — чтобы «направить» голосование тысяч албанцев на выборах 2017 года, когда Рама сумел остаться у власти (по словам оппозиции, благодаря маневрам с участием мафии)», — пишет испанское СМИ.

В случае албанцев нынешний кризис может заморозить их стремление в Евросоюз на целую вечность, считают в испанском СМИ. Как ЕС, так и США, осторожно осуществляющие свою политику на Балканах, следят за развитием событий с беспокойством. Албания, насчитывающая чуть больше 2,8 миллиона жителей, является членом НАТО с 2009 года.

Благоприятный момент для присоединения балканских стран к ЕС, достигнутый благодаря удачному политическому управлению и дипломатии в Северной Македонии, столкнулся с сопротивлением Франции, Дании и Нидерландов. Но для Албании этот вопрос продолжает быть жизненно важной точкой опоры, доской, за которую можно ухватиться, чтобы избежать крушения, подчеркивает El Pais.