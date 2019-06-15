Москва, 15 июня, 2019, 05:42 — ИА Регнум. Поток туристов в Турцию и Таиланд может увеличиться благодаря разрешению сотрудникам российского МВД выезжать на отдых в эти страны, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР)

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турецкий отель

Сообщается, что благодаря этому решению может увеличить поток туристов из России в Турцию и Таиланд на сотни тысяч человек в год. Предполагается, что подобный прогноз АТОР сделала исходя из численности сотрудников МВД РФ и с учетом членов их семей.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня глава МВД России Владимир Колокольцев подписал распоряжение, разрешающее сотрудникам правоохранительных органов выезжать на отдых в Турцию. Ранее, с 2015 года, для сотрудников МВД действовал запрет на выезд в Турцию из-за риска быть завербованными.