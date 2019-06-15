Мехико, 15 июня, 2019, 03:42 — ИА Регнум. Руководитель Национального института миграции Мексики Тонатиу Гильен подал заявление об отставке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

(сс) Jonathan McIntosh Фреска на мексиканской стороне американской пограничной стены. Она изображает борьбу и суровые реалии мексиканских беженцев

Сообщается, что прошение об отставке Гильен подал мексиканскому президенту Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору. Причины, по которым глава миграционной службы решил уйти с должности, не раскрываются. Также неизвестно, кто займет пост главы Национального института миграции вместо Гильена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США и Мексика договорились об отмене решения американского президента Дональда Трампа ввести пошлины на импорт мексиканских товаров. Согласно договоренностям, Мексике необходимо принять решительные меры по борьбе с нелегальной миграцией. В частности, мексиканским властям Соединенные Штаты отвели 45 дней на решение этой задачи.