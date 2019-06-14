Лос-Анджелес, США, 15 июня, 2019, 00:55 — ИА Регнум. Жителю города Сент-Джордж (штат Юта, США) Ретту Маккензи Нельсону, обвиняемому в убийстве российского сноубордиста Дмитрия Кольцова, грозит смертная казнь, передаёт «Спорт-Экспресс».

Иван Шилов ИА REGNUM

Также не исключён вариант пожизненного заключения. Арестованному в городе Лос-Анджелесе Нельсону предъявлено несколько серьёзных обвинений — не считая обвинения в убийстве Кольцова.

По данным полиции Лос-Анджелеса, в день нападения на Кольцова он также покушался на убийство другого человека — спутника российского сноубордиста, с которым тот стоял рядом во время инцидента.

По версии правоохранителей, в этот же день Нельсон застрелил помощника шерифа Джозефа Солано, а также совершил вооружённое нападение на автозаправку. Предположительно, все эти преступления он совершил в день убийства Кольцова — 10 июня.

Также полиция города Сан-Диего подозревает злоумышленника в причастности к пяти вооружённым ограблениям.

Напомним, убийство Кольцова произошло в 16:50 (время местное) 10 июня на улице Лос-Анджелеса. Начался конфликт со словесной перепалки между стоявшим на тротуаре Кольцовым и сидевшим в автомобиле Нельсоном.

В какой-то момент Нельсон открыл огонь по Кольцову и его спутнику, в итоге сноубордист был ранен и через 20 минут умер. В его спутника Нельсон не попал и скрылся.

Убийство Солано произошло через час — в одном из ресторанов города. Чем руководствовался Нельсон, пока не ясно. Предположительно, в этот же день он совершил вооружённое ограбление автомобильной заправки.

Нельсона задержали. Выяснилось, что он употребляет наркотики, а из Сент-Джорджа уехал ещё в мае, взяв с собой оружие.