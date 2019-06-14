Лондон, 14 июня, 2019, 23:17 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут из-за продолжающейся напряженности в Персидском заливе, 14 июня передает агентство Reuters.

Marco Cabazal

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла в цене на $0,73 (1,19%) и оценивается в $62,04 за баррель. Нефть марки WTI поднялась на 22 цента (0,42%), до $52,50 за баррель.

Нефтяные цены растут с 13 июня, с момента нападения на танкеры в Оманском заливе, к югу от Ормузского пролива.

Читайте также: Индексы Уолл-стрит растут после инцидента в Оманском заливе