Рига, 14 июня, 2019, 20:49 — ИА Регнум. Через десять лет латвийское население сократится еще на 200 тыс. жителей, рассказала директор департамента соцстатистики Центрального статического управления (ЦСУ) Маранда Бехмане в эфире радио Baltkom.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

По ее словам, из полученных ЦСУ расчетов от Eurostat следует, что к 2028 году прогнозируется сокращение латвийского населения на 200 тысяч, а литовского — на 300 тысяч. В то время как прогноз относительно населения других европейских стран, наоборот, положительный. Согласно ее словам, сегодня количество трудящихся в Латвии достигло уровня 1920 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за прошедший, 2018 год общая численность латвийского населения уменьшилась на 14 тыс. и на начало 2019 года составила 1 920 100 человек. Также ежегодно уменьшается число новорожденных в Латвии, которое приближается к отметке одна тысяча в месяц.

Напомним, главной причиной снижения рождаемости в Латвии по-прежнему являются сложная социально-экономическая ситуация в стране и связанная с ней массовая миграция экономически активных жителей — потенциальных родителей. В год Латвия теряет по 20−25 тысяч человек, и поток людей, покинувших страну в поисках достойной жизни, не снижается. Естественный прирост населения остается негативным начиная с 1991 года.