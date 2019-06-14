Москва, 14 июня, 2019, 20:48 — ИА Регнум. Посольство России в Лондоне ожидает от британского МИД и военного ведомства публично разъяснить сообщения в СМИ о «переориентировании британского спецназа» на российское направление, сообщает 14 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского посольства в Британии.

Army.mod.uk Британский спецназ

«Британские власти, в первую очередь МИД и министерство обороны, обязаны дать официальные публичные разъяснения по поводу содержания таких публикаций», — цитирует агентство сообщение пресс-секретаря посольства РФ.

Ранее ряд британских СМИ сообщил о планах реформирования спецподразделений британской армии для сосредоточения их усилий на «российском направлении» вместо борьбы с джихадистскими боевиками на Ближнем Востоке и в Афганистане.

СМИ утверждают, что правительство Британии может утвердить эти планы.