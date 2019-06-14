Душанбе, 14 июня, 2019, 19:33 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана — город Душанбе, где он примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с Эмомали Рахмоном

У трапа самолета российского лидера встречал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Прямо в аэропорту Путин и Рахмон провели небольшую беседу.

Сегодня вечером Путин будет присутствовать на неформальном обеде в честь глав делегаций от имени президента республики Эмомали Рахмона. Также состоится более обстоятельная встреча Путина с Рахмоном.

Завтра, 15 июля, откроется собственно саммит СВМДА. Президент России выступит на пленарной сессии наряду с другими главами делегаций, а также проведет ряд встреч, некоторые из которых пройдут «на ногах». Стоит отметить, что ранее Кремль анонсировал переговоры Путина с эмиром Катара в рамках саммита СВМДА.

Напомним, что в состав Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) входят следующие страны: Шри-Ланка, Узбекистан, Турция, Таиланд, Таджикистан, Россия, Республика Корея, Пакистан, Палестина, ОАЭ, Монголия, Китай, Киргизия, Катар, Камбоджа, Казахстан, Иран, Ирак, Иордания, Индия, Израиль, Египет, Вьетнам, Бахрейн, Бангладеш, Афганистан, Азербайджан — всего 27 государств.

Также есть 13 наблюдателей — это Международная организация по миграции, ОБСЕ, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран, Лига арабских государств, Организация Объединённых Наций, а также Япония, Филиппины, Украина, США, Малайзия, Лаос, Индонезия, Белоруссия.