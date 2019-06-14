Рим, 14 июня, 2019, 17:53 — ИА Регнум. Жителей Италии будут оповещать о вероятных землетрясениях и погодных катаклизмах с помощью смс-информирования, передает Adnkronos в пятницу, 14 июня.

Соответствующая норма содержится в законе, утвержденном обеими палатами парламента и вступившем в силу.

Гражданам, проживающим в том или ином регионе, в той же рассылке будут сообщать о вероятном развитии событий, а также давать рекомендации.