Вашингтон, 14 июня, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Президент США утверждает, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе, заявил 14 июня президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox.

Иван Шилов ИА REGNUM Подарок Ирану

По мнению президента США, причастность Ирана уже известна всем, так как СМИ опубликовали видео, на котором иранские военные снимают с борта поврежденного танкера обнаруженную ими невзорвавшуюся магнитную мину.

«Это действительно сделал Иран, и вы знаете, что они сделали это, потому что вы видели катер», — заявил Трамп.

Ранее с обвинениями в адрес Ирана выступил глава Госдепа США Майк Помпео, который также не утруждал себя доказательствами.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Оманском заливе были взорваны два нефтяных танкера Front Altair и Kokuka Courageous. Причина взрывов до сих пор не установлена. Экипажи повреждённых судов были эвакуированы береговой охраной Ирана.