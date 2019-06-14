Вашингтон, 14 июня, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Звезда фильмов о Гарри Поттере Дэниэл Рэдклифф присоединится к составу актеров сериала «Несгибаемая Кимми Шмидт» в специальном интерактивном выпуске, сообщило издание Variety 13 июня.

Anton Belitskiy Дэниэл Рэдклифф

Он должен сыграть одну из главных ролей в завершающем эпизоде сериала. По сюжету Кимми (Элли Кемпер) отправляется в продолжительное путешествие по трем штатам США. Пока неизвестно, что случится с героиней, однако зрители увидят на экранах Дэниэла Рэдклиффа («Гарри Поттер», «Иллюзия обмана 2», «Чудотворцы»). Как и в других интерактивных сериях, публика сама сможет выбирать линии развития персонажей, принимать за них решения и влиять на сюжетные повороты.

К актерскому составу также присоединился Джон Хэмм («Благие знамения»), Титус Берджесс («Чудотворцы»), Кэрол Кэйн («Готэм») и Джейн Краковски («Роковое влечение»).

«Несгибаемая Кимми Шмидт» — комедийный сериал от Netflix, выпускаемый потоковой платформой с 2015 по 2019 год. Каждый сезон включал чуть больше 10 серий по 25 минут каждая. Шоу было номинировано на 18 премий «Эмми», но не получило ни одну. В январе вышел последний сезон сериала, и специальный выпуск должен стать финальным для передачи. Специальная интерактивная серия выйдет на Netflix в 2020 году.