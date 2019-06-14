Москва, 14 июня, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Потребительское кредитование в России не оказывает существенного воздействия на темпы инфляции. Об этом заявила глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина на состоявшейся 14 июня пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Неизвестный художник. Богач и бедняк. XVII век

По мнению Набиуллиной, потребительское кредитование на данный момент не создаёт существенных рисков роста инфляции, поскольку за счёт него не повышается спрос населения, а лишь компенсируется снижение доходов.

«Розничная торговля растёт умеренными темпами, пониженными темпами. Мы делаем вывод, что розничное кредитование позволяет поддерживать уровень потребления населения, а не повышать его. Поэтому мы не видим проинфляционного давления. Розничное кредитование направлено на компенсацию пониженных доходов», — сказала Набиуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Центробанке России не исключили повторного снижения ключевой ставки в 2019 году.