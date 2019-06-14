Симферополь, 14 июня, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Площадь пострадавших от града сельхозугодий Крыма за несколько дней увеличилась в два раза. Об этом 14 июня на заседании расширенной коллегии министерства сельского хозяйства Крыма заявила глава управления растениеводства и механизации Наталья Шереметьева.

Град

«От дождя и града с начала июня, по данным районов, пострадало 7,6 тысячи гектаров сельскохозяйственных культур — зерновые, овощи, многолетние», — отметила Шереметьева.

По её словам, больше всего от непогоды пострадали Нижнегорский, Красноперекопский, Первомайский, Раздольненский, Сакский, Симферопольский, Черноморский и Ленинский районы полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 июня в некоторых районах полуострова периодически выпадает крупный град, размеры которого иногда достигают величины куриного яйца.

Ранее министр сельского хозяйства Крыма сообщил, что многие сельхозпредприятия Крыма не были защищены от града, поскольку не заключили договор с оператором градобойной установки.