Санкт-Петербург, 14 июня, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ признал часть 3 статьи 6.1 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ не соответствующей Основному закону. Соответствующее постановление суда было опубликовано в пятницу, 14 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

Норму, которая оговаривает разумные сроки уголовного судопроизводства, проверили на конституционность по жалобе гражданина Бориса Сотникова. Он проходил потерпевшим по уголовному делу: Сотников подал заявление о преступлении в полицию еще в 2009 году, а дело возбудили лишь в 2015 году. Потерпевший пытался взыскать компенсацию за такое затягивание, но суды всех уровней ему отказали, так как сочли, что «разумный срок уголовного судопроизводства» исчисляется не с момента подачи заявления, а с момента возбуждения дела. То есть составляет не 8 лет 9 месяцев и 9 дней, как указывал Сотников, а всего лишь 2 года 3 месяца и 16 дней, из которых одно предварительное следствие заняло более 9 месяцев.

Конституционный суд отметил, что по смыслу статей 1, 2, 4, 15, 17, 18, 19 и 118 Конституции в России право каждого на судебную защиту относится к основным неотчуждаемым правам и свободам и одновременно выступает гарантией всех других прав и свобод, а правосудие по своей сути может признаваться таковым, только если оно отвечает требованиям справедливости и обеспечивает действенное восстановление в правах. Причем «одним из важных факторов, обусловливающих эффективность восстановления нарушенных прав, является своевременность их защиты».

«Это означает, что рассмотрение и разрешение дела судом должно всегда осуществляться в разумный срок», — установил суд. Нормативное же регулирование, отмечает КС, «должно отвечать конституционным требованиям эффективности судебной защиты, справедливости, равенства и, прежде всего, принципам правового государства, ответственного перед гражданином за качество и сроки судопроизводства с учетом момента возникновения субъективного права на судебную защиту».

В положениях статьи 6.1 УПК РФ законодатель указал моменты, с которых исчисляется разумный срок уголовного судопроизводства: это либо момент начала уголовного преследования (часть третья), или день подачи заявления, сообщения о преступлении (части третья-1 и третья-3).

Суд подчеркивает, что следует различать разумные сроки в отношении обвиняемых или подозреваемых и в отношении потерпевших. Чтобы защитить права потерпевших, органы обязаны возбуждать уголовные дела, осуществлять от имени государства уголовное преследование по делам публичного и частно-публичного обвинения, «обеспечивая неотвратимость ответственности виновных».

«Ненадлежащее выполнение данной обязанности, выражающееся в том числе в длительном затягивании решения вопроса о наличии оснований для возбуждения уголовного дела, в неоднократном и необоснованном прерывании проверки по заявлению о преступлении, ведет к нарушению разумного срока разрешения дела и ограничению доступа потерпевших к правосудию», — указывает КС.

При этом в распоряжении суда есть материалы правоприменительной практики, из которой следует, что истребование компенсаций за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок «зачастую затруднено и неэффективно».

Конституционный суд подчеркивает, что потерпевшим лицо становится не в тот момент, когда это процессуально оформлено — например, при возбуждении уголовного дела, а в тот момент, когда в отношении лица, физического или юридического, совершено преступление, и тем самым ему нанесен ущерб.

«Такое лицо, по существу, является потерпевшим в силу самого факта причинения ему преступлением вреда, а не вследствие вынесения решения о признании его потерпевшим. Тем самым правовой статус лица как потерпевшего устанавливается исходя из фактического его положения и лишь процессуально оформляется постановлением дознавателя, следователя или суда о признании потерпевшим, но не формируется им», — разъясняет КС.

Получается, что потерпевший сразу нуждается в реальной судебной защите, в том числе обладает правом на судопроизводство в разумный срок. КС включает в срок и досудебные разбирательства со дня подачи заявления в полицию.

Однако оспариваемая часть 3 статьи 6.1 УПК РФ по смыслу, придаваемому ей правоприменительной практикой, исключает из оценки разумности срока в случае обвинительного приговора период до возбуждения дела.

«Что не согласуется с правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации и приводит к нарушению конституционных прав лица, которому преступлением причинен вред», — постановил суд.

Таким образом, часть 3 статьи 6.1 УПК РФ в той мере, в какой она позволяет при определении разумного срока уголовного судопроизводства для потерпевшего не учитывать период со дня подачи им заявления до момента возбуждения уголовного дела (в случае обвинительного приговора), не соответствует Конституции РФ, а именно ее статьям 15 (часть 4), 17, 46 (части 1 и 2) и 52.

Теперь законодателям придется уточнить порядок определения для потерпевших момента начала исчисления разумного срока уголовного судопроизводства. Дело Бориса Сотникова подлежит пересмотру.