Москва, 14 июня, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил 64,2%. О своем доверии главе государства заявили 71,7% граждан. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Исследование показало, что все политические индикаторы президента РФ в целом стабильны и находятся в рамках сформировавшегося коридора значений.

В рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 31,1%. Вторую и третью позиции заняли глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (13,2%) и глава МИД Сергей Лавров (11,4%).

Партию «Единая Россия» поддерживают 33,7% респондентов, КПРФ — 15,8%, ЛДПР — 12%, «Справедливую Россию» — 5,8%.

Опрос проведен с 3 по 9 июня 2019 года. Колебания большинства показателей составляют несколько десятых процента, что меньше погрешности исследования.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая 2019 года на прямой вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 72,3% опрошенных российских граждан.

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