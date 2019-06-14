Серпухов, Московская область, 14 июня, 2019, 19:40 — ИА Регнум. Около двухсот замечаний к территориальной схеме обращений с отходами, в том числе твёрдыми коммунальными отходами, было направлено от жителей Московской области в министерство жилищно-коммунального хозяйства региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил активист Андрей Елькин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Требования жителей скорректировать проект поступили после анализа опубликованного для проведения публичных слушаний проекта постановления правительства Московской области «О внесении изменений в приложение к постановлению правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твёрдыми коммунальными отходами Московской области».

Как пояснил Андрей Елькин, смысл предлагаемых властями изменений проекта, который уже неоднократно выносится на обсуждение, носит формальный и непринципиальный характер. Основные, ключевые замечания в конечном варианте не учтены.

«Одни и те же данные, используемые в документе, отличаются друг от друга в зависимости от характера их использования. Так, например, по Москве информация по генерации ТКО полностью отсутствует, так как Москва формально даже не входит в зону обслуживания региональных операторов», — отметил активист.

Речь идет о том объёме мусора из Москвы — это порядка 1,4 млн тонн в год, который будет сжигаться на четырёх мусоросжигательных заводах, расположенных на территории Московской области. Жители возмущены тем фактом, что Москва, у которой есть собственные МСЗ, хочет пользоваться мощностями заводов Московской области.

«Предполагается, что из города Москвы в период с 2021 года будут направляться на заводы термического обезвреживания отходов, расположенные на территории Московской области, для обезвреживания твёрдые коммунальные отходы в количестве 1400 тыс. тонн ежегодно», — говорится в террсхеме.

Елькин отметил, что в документе отсутствуют данные с указанием основных исследуемых параметров по зольным остаткам от утилизации на мусоросжигательных заводах (класс опасности, структура и объёмы использования).

«Абсолютно непонятно, на каком основании и исходя из каких предпочтений половина отходов, отправляемых на мусоросжигательные заводы (МСЗ), будет принадлежать Москве, нет экономических обоснований такому решению и целесообразности его применения», — добавил активист.

Также жители указывают на необходимость поменять двухконтейнерную схему сбора отходов на трёхконтейнерную и дополнить, в связи с этим, характеристику мусоровозного транспорта.

Кроме того, в обращениях сказано, что указанная на 2019 год суммарная мощность действующих в регионе полигонов превышает объём, отводимый на захоронение, практически на 700 тыс. тонн/год. В связи с этим не обосновано продление эксплуатации полигона ТКО «Лесная» на срок до 2023 года, и жители требуют исключить из его из объектов размещения отходов с 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, полигон ТКО «Лесная» в настоящий момент эксплуатируется без соответствующей лицензии, так как на объекте не выполнены проектные решения и требования государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).

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