Москва, 14 июня, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Снижение ключевой ставки Центробанка давно ожидалось рыночными игроками, но международная ситуация может помешать регулятору перейти к планомерному снижению показателя в дальнейшем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Совет директоров Центробанка РФ 14 июня принял решение снизить ключевую ставку с 7,75% до 7,5%. Регулятор снизил показатель впервые за год.

«Сейчас инфляция замедляется, курс рубля удерживается на уровне около 65 рублей за доллар, а общая экономическая ситуация, даже при ценах на нефть в 60 долларов остается стабильной. Удерживать высокую ставку не имело смысла», — заявил Люшин.

При этом, считает он, сейчас необходимо обратить внимание на рост ВВП, который пока демонстрирует значения ниже ожидаемых. Так, по его словам, в долгосрочной перспективе снижение ставки может усилить приток кредитных средств в экономику.

«В целом ожидается и дальнейшее снижение ключевой ставки, но помешать этому могут международная ситуация и падение цен на нефть, в случае если, например, сделка ОПЕК+ (о сокращении добычи нефти) перестанет действовать», — опасается Люшин.