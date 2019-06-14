«Астон Вилла» подписала самого дорогого игрока в своей истории
Брюгге, Бельгия, 14 июня, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Английская «Астон Вилла» заключила контракт с нападающим бельгийского «Брюгге» Уэсли Мораесом. Об этом сообщается на сайте бельгийского клуба.
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Уэсли Мораес
Отмечается, что сумма трансфера составила €25 млн. Мораес стал самым дорогим игроком в истории «Астон Виллы».
В сезоне 2018/19 чемпионата Бельгии Мораес сыграл в 38 матчах, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Также в его активе шесть матчей в Лиге чемпионов и два гола.
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