Брюгге, Бельгия, 14 июня, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Английская «Астон Вилла» заключила контракт с нападающим бельгийского «Брюгге» Уэсли Мораесом. Об этом сообщается на сайте бельгийского клуба.

Www.clubbrugge.be Уэсли Мораес

Отмечается, что сумма трансфера составила €25 млн. Мораес стал самым дорогим игроком в истории «Астон Виллы».

В сезоне 2018/19 чемпионата Бельгии Мораес сыграл в 38 матчах, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Также в его активе шесть матчей в Лиге чемпионов и два гола.

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