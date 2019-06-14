Москва, 14 июня, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Роспотребнадзор выпустил для жителей России памятку, как не стать жертвой мошенников, покупая товары в интернете, и как определить опасные интернет-магазины, сообщается на сайте ведомства.

Онлайн-покупка

Как ни странно, самая часто встречающаяся причина негативного отношения к интернет-покупкам — это ошибка самого покупателя. Часто это связано или с незнанием покупателя об особенностях заказываемого товара, или с невнимательностью при оформлении заказа.

Покупателям важно знать восемь основных признаков потенциально опасных интернет-магазинов: низкая цена, требование предоплаты, отсутствие возможности курьерской доставки и самовывоза товара, отсутствие контактной информации и сведений о продавце.

Также покупателей в интернет-магазинах должны насторожить: отсутствие у продавца или магазина «истории», неточности в описании товаров, излишняя настойчивость менеджеров и подтверждение личности продавца, который предоставляет отсканированный паспорт.

Читайте также: СМИ узнали о новой схеме мошенничества в интернете

Как сообщало ИА REGNUM, в России пользователи сети выявили новую схему мошенничества, с помощью которой злоумышленники выманивают данные у владельцев банковских карт.

Подробнее: Мошенники снова взялись за пострадавших вкладчиков «Кэшбери»