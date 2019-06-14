Москва, 14 июня, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Глава РЖД Олег Белозёров в специальном письме проинформировал мэра Москвы о том, что, согласно сравнительному анализу эксплуатации «Ласточек» и «Иволг», количество неисправностей у последних растёт, в то время как у первых сокращается, сообщает vgudok.com.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мэрия Москвы

«В рамках подготовки к совместной реализации проекта «Развитие диаметральных маршрутов городского железнодорожного сообщения Московского транспортного узла (МЦД). I этап» ОАО «РЖД» провело сравнительный анализ эксплуатации подвижного состава (электропоездов ЭС2Г «Ласточка» и электропоездов ЭГ2Т «Иволга») с целью недопущения нарушений графика движения пассажирских поездов в связи с ростом отказов подвижного состава, — отмечается в письме. — Проведённый ОАО «РЖД» сравнительный анализ показал, что в I квартале 2019 г. количество отказов электропоездов ЭГ2ТВ «Иволга» возросло в 3,75 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20,7 случая на 1 млн. вагоно/км), в то время как количество отказов электропоездов ЭС2Г «Ласточка» за указанный̆ период уменьшилось в 1,5 раза (1,3 случая на 1 млн. вагоно/км)».

В условиях развития транспортной инфраструктуры города опережающими темпами вопрос стабильности движения поездов выходит на первое место. В последние месяцы возросло количество происшествий в столичном метро, отмечает vgudok.com. Только в конце мая серьёзных сбоев было три. По «официальной» версии, основная причина — быстрые темпы строительства новых веток, что подразумевает человеческий фактор, и неполадки метропоезда «Ока» от «Метровагонмаша». Сбой на Солнцевской линии московского метро 21 мая произошёл из-за неисправности контактного рельса, сообщила пресс-служба Московского метрополитена. «Завершён анализ причин остановок 21 и 23 мая на БКЛ (Большой кольцевой линии) и СТЛ (Серпуховско-Тимирязевской линии). Озвученное ранее подтвердилось: 21 мая — неисправность контактного рельса, 23 мая — неисправность вагонаи ответственность сервисной компании. Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров», — говорится в сообщении. В пресс-службе метро сообщили, что «Метровагонмаш» будет оштрафован на 1,5 миллиона рублей.

«Интересно, — подчеркивает издание, — что столичный метрополитен обратил особое внимание на технические неисправности подвижного состава. С советских времён монополизм преследовал отрасль общественного транспорта. На смену госплановским подрядчикам не пришли новые заводы, заказы по старинке достаются тем же производителям, что и раньше, объединённым под крышей «Трансмашхолдинга» (ТМХ). Достаточно посмотреть в открытых источниках историю закупок вагонов для метрополитена. В ноябре 2014 года сообщалось, что в международном конкурсе на поставку 758 вагонов будет участвовать пять компаний. Вроде бы поле для конкуренции более чем подготовлено. Однако позже выяснилось, что заявку подал лишь один «Трансхолдлизинг» — дочерняя структура ТМХ. И что метрополитен в этой связи решит, объявлять ли новый конкурс или заключит с дочкой ТМХ договор, как с единственным участником».

В тот же период времени, пишет vgudok.com, один из собственников ТМХ, господин Бокарев, не дожидаясь официального подписания договора о поставках вагонов метро, обратился к главе государства с просьбой о господдержке в виде частичного субсидирования процентов по кредитам ТМХ и «Метровагонмаша». «Отечественные производители вагонов метро не имеют возможности привлекать кредиты на сопоставимых условиях с зарубежными компаниями», — пожаловался бизнесмен. В декабре прошлого года представители ТМХ сообщили, что для Московского метрополитена группа уже произвела 2000 вагонов метро типов «Ока» и «Москва». Вновь прекрасный пример конкуренции.

«То же самое касается и продукции ТМХ для железных дорог, — пишет vgudok.com.По имеющейся у нас информации, недавно был заключён 7-летний контракт на производство в 2019—2025 годах 3730 пассажирских вагонов локомотивной тяги. Разобраться в закупках «монополии в монополии» сложно. К примеру, в апреле 2017 года были проведены сразу три конкурсные процедуры на поставку 106 вагонов на сумму 10,56 млрд руб., 515 вагонов на 24,35 млрд руб. и 630 вагонов на 31,4 млрд руб. В какие сроки все эти вагоны будут поставлены, неизвестно. Есть информация, что на сеть уже поступили 274 новых пассажирских вагона из 525, планируемых к поставке в этом году. И вновь знакомая картина: конкурсные контракты на поставку заключаются по принципу единственного участника».

«Зависимость транспортной отрасли от единственного поставщика имеет и ещё один аспект. Получается, что в сложные моменты этот поставщик может рассчитывать на приоритетную помощь. Так после визита президента России на ТВЗ в 2008 году был выделен инвестиционный транш в 3 млрд руб. и на завод посыпались заказы, — напоминает vgudok.com. — Гарант Конституции всегда готов поддержать отечественного производителя, однако о конкурентной среде не забывает, подчёркивая её важность. Неслучайно же на недавнем заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин заговорил о важности обеспечения равных возможностей и справедливых условий участия в реализации нацпроектов».

Отметив, что на практике условия конкурсов порой «рисуются» под конкретных исполнителей, лишая возможности участия другие компании, президент подчеркнул: «Побеждают в данном случае не лучшие, а «свои», с далеко не оптимальными предложениями, с высоким риском срыва заказов. Такую сомнительную практику прошу прекратить, пресечь. Получать заказы должен не тот, кто ближе к распорядителям средств, а тот, кто даёт лучшее предложение и по качеству, и по цене, и по надёжности».

Сегодня ТВЗ чувствует себя вполне уверенно. Полученные заказы обеспечивают стабильность на перспективу. АО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) заказала на сумму 10,9 млрд рублей 15 электропоездов серии ЭГ2Тв «Иволга» для московских центральных диаметров (МЦД). Согласно его условиям, завод должен завершить поставку в III квартале 2019 года.

Первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты России, кандидат юридических наук, адвокат Артем Кирьянов прокомментировал «Новостям-РФ» обнародованную vgudok.com информацию о том, что при реализации проекта «Развитие диаметральных маршрутов городского железнодорожного сообщения Московского транспортного узла (МЦД) столичная мэрия может оказаться в опасной зависимости от единственного поставщика."Ситуация с поставками электропоездов для Москвы вызывает массу вопросов. Абсолютно не понятно, почему в ущерб интересам граждан и вразрез с поставленными Президентом задачами контракты на поставку подвижного состава реализуются монополистами. Сроки срываются. Почему в закупке на поставку электричек для Москвы вставлено требование, по которому проходит только один производитель? Почему надежные и проверенные временем производители «Ласточек» и «Штадлер» не могут участвовать в конкурсах? Откуда взялись требования о ширине дверного проема в 1400 мм, которые четко демонстрируют опасения президента, что «технические задания рисуются для своих»?», — рассуждает Кирьянов.

По его мнению, «поставленная задача по созданию конкурентной среды, похоже, совершенно не реализуется, и идет срыв политики прорыва, а безопасность граждан в таких условиях ставится вообще на последнее место. С этим необходимо бороться. Мы видим, как железнодорожники расписывают контракты под единого поставщика, возможно, опираясь на обещания президента поддержать Тверской вагоностроительный завод, но забрать на себя все контракты по монопольной схеме и не успевать их реализовывать — нарушает не только конкурентную политику, а подставляет президента. Такая ситуация для столицы России происходит на глазах всех ведомств. Недавно Счётная палата проводила проверку проекта ЦКАД, и результаты были ужасающие. Главе Автодора пришлось покинуть свой пост. Видимо, антимонопольной службе, Счетной палате и прокуратуре пора разобраться и в ситуации с поставками электропоездов».