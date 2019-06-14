Анкара, 14 июня, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, заявил, что вопрос о приобретении Анкарой у России зенитно-ракетных комплексов С-400 окончательно решен и не подлежит пересмотру. Он сказал: «Я не говорю, что мы приобретем системы С-400. Мы уже их купили. Мы завершили это дело». Турецкий лидер также отметил, что в дополнение к доступной цене была достигнута договорённость об их совместном производстве в будущем.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, комментируя вопрос о поставках Анкаре американских истребителей пятого поколения F-35, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция не просто покупатель F-35, она также является партнером в их производстве. Президент коснулся также ситуации в Восточном Средиземноморье. Он предупредил: «Мы не позволим сделать каких-либо шагов, несовместимых с правами и интересами Турции и турок-киприотов». Президент Эрдоган подчеркнул, что турецкие суда в сопровождении ВМС Турции продолжат буровые и геологоразведочные работы в Восточном Средиземноморье.