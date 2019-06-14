Петропавловск-Камчатский, 14 июня, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Представителей коренных народов Камчатки отправили рыбачить за 150 км от стойбища. С началом лососевой путины аборигены полуострова опять вынуждены проводить время в судах, отстаивая своё исконное право на рыбалку, а теперь ещё и на земли у рек, с которых их прогоняют власти, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Константин Гордеев Митинг аборигенов Камчатки

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«Прошло заседание комиссии по анадромным видам рыб по Камчатскому краю. Как это заведено у нас на полуострове, нам опять отвели место лова лососевых за 150 км от стойбищ. Представитель Погрануправления Эдуард Петров, который недавно встречался с нами, раньше говорил, что он за аборигенов, что он на нашей стороне. Но на следующий день, на заседании комиссии, голосовал против! Теперь он, наверное, с увлечением будет наблюдать, как его подчиненные будут расправляться с нами, как это было в прошлом году, когда Береговая охрана Погрануправления ФСБ РФ тяжёлыми катерами давила наши лодки с нашими людьми. Мы как можем пытаемся найти компромисс. Были на приёме у нового главы регионального минсельхоза, он внимательно выслушал, пообещал найти пути решения. Но мы не знаем — сумеет ли он убедить всех. Очередные поправки в правила рыболовства ещё сильнее ухудшили нашу, и без того беспросветную ситуацию. У нас вообще всё хотят отнять — право на рыбалку, право на охоту, право на землю. Земли у нас отбирает суд. Потому, что земли возле рек — а на Камчатке делается всё, чтобы ни один абориген близко не подошёл к реке, в которой есть рыба», — написали в Дальневосточную редакцию ИА REGNUM, камчатские аборигены со стойбищ Эрвэн, Восход, Уйкоаль и стойбища Лыковых.

Как рассказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM глава стойбища Эрвэн Константин Гордеев, 11 июня в суде Усть-Большерецкого района состоялось заседание по расторжению договоров с аборигенами на землю, отведенную под ведение традиционного образа жизни.

«Нашли какие-то закорючки в законе, какие-то земли сельхозназначения. Мы не знаем. Мы адвоката наняли, будет апелляцию подавать. Мы не понимаем — «Дальневосточные гектары» раздают всем подряд, а нас с наших земель выгоняют! Это — настоящий расизм. Первый суд мы проиграли, земли мы лишены уже почти. Теперь с берега нас будут «долбить» судебные приставы, чтобы мы не смели даже приближаться к нашим родовым землям, а с моря — Береговая охрана. Как жить, скажите? Мы не знаем уже», — сказал Константин Гордеев.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке не первый год идёт противостояние коренных малочисленных народов, властей и «больших рыбаков», крупных рыбопромышленных компаний. И в путину 2018 года, самую богатую за последние 110 лет, камчатским аборигенам выделили участки для рыбалки за 130−170 км от стойбищ, причем для того, чтобы на эти участки добраться, нужно было преодолеть 5 полноводных рек.

Когда же аборигены вышли на своих резиновых лодках порыбачить возле своих родовых стойбищ в Усть-Большерецком районе, Береговая охрана Погрануправления ФСБ РФ принялась давить лодки тяжелыми катерами. После вмешательства ИА REGNUM должностные лица были привлечены к ответственности и понесли наказание.

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