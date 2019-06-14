Благовещенск, 14 июня, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Фельдшер из приамурского посёлка Архара обратилась на «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным и попросила обеспечить работников скорой помощи видеорегистраторами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

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Фельдшер станции скорой помощи посёлка Архара Анастасия Кирсанова обратилась к президенту России с просьбой обеспечить работников скорой помощи видеорегистраторами, которые, по её мнению, могут послужить защитой от неадекватных пациентов.

«Часто приходится встречаться с проявлением агрессии и хамства, бывает, что люди, вызвавшие скорую помощь, находятся в алкогольном или наркотическом опьянении. В апреле меня ударили», — рассказала Анастасия Кирсанова.

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Как сообщало ИА REGNUM, на «прямую линию» из Приморья поступил резонансный вопрос, в котором женщина уверяет, что в крае работает только один врач-нефролог, тогда как на самом деле в регионе ежегодно открываются новые центры гемодиализа, охватившие практически всё Приморье.