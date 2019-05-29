Напавшие на бригаду скорой помощи в Чувашии отправлены под арест

Чебоксары, , 10:59 — REGNUM В Чувашии продолжаются разбирательства в связи с нападением на бригаду скорой помощи в Новочебоксарске. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, мужчины, которые устроили потасовку и были полицией оштрафованы, привлечены к ответственности в виде административного ареста.

В ходе прокурорской проверки, связанной с выяснением обстоятельств нападения на бригаду скорой помощи, было установлено, что ещё до прибытия врачей злоумышленники «нарушали общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, громко кричали и выражались нецензурной бранью». По данным следствия, они были пьяны. В отношении них ОМВД России по городу Новочебоксарск были вынесены постановления по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») с назначением наказания в виде штрафа.

«Назначенное наказание является чрезмерно мягким, определено без учета характера содеянного, а также неоднократности привлечения данных лиц ранее за аналогичное административное правонарушение. В этой связи на постановления по делу об административном правонарушении прокуратурой города принесены протесты с требованиями отменить их и направить дело на новое рассмотрение», — говорят в надзорном ведомстве.

Материалы административных дел направлены для рассмотрения в суд, который определил виновным наказание за совершение правонарушения в виде административного ареста сроком на 4 суток.

Напомним, материалы проверки по факту избиения работника скорой медицинской помощи изъяты прокуратурой из производства органов полиции и направлены для проведения процессуальной проверки в Следственное управление СК России по Чувашской Республике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл вечером 26 мая 2019 года в Новочебоксарске во дворе дома № 14 по улице Советской, куда бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову. По данным следствия, 26-летний злоумышленник «из хулиганских побуждений подошёл к вышедшему из автомобиля скорой помощи санитару и нанёс ему множество ударов кулаками». На видео, которое попало в сеть, запечатлено также, как санитар скрутил нападавшего и уложил его на асфальт — в ответ трое знакомых злоумышленника напали на сотрудника скорой.

Следственным управлением СКР по Чувашии в отношении 26-летнего жителя Новочебоксарска возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои, совершенные из хулиганских побуждений»).

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