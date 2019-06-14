Хабаровск, 14 июня, 2019, 04:41 — ИА Регнум. Павильон Хабаровского края к V Восточному экономическому форуму станет рекордсменом по стоимости аналогичных экспозиций региона прошлых лет. Власти намерены потратить на него 36,9 млн рублей. Открытый конкурс размещен на портале «Государственные закупки», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Техническое задание к контракту Проект павильона Хабаровского края на V ВЭФ

Читайте также: Хабаровский край заплатит 31,4 млн рублей за павильон для IV ВЭФ

Согласно технической части проекта, за 37 млн бюджетных рублей победитель конкурса должен будет обеспечить разработку дизайн-проекта павильона Хабаровского края на V ВЭФ, разработать техническую документацию, обеспечить мультимедийное наполнение, монтаж, в том числе внутренней выставочной экспозиции, предоставить оборудование и технические средства для обеспечения функционирования экспозиционных зон павильона Хабаровского края.

Техзадание к контракту Проект павильона Хабаровского края к V ВЭФ

В ходе форума исполнитель контракта обязан будет также обеспечить работу павильона, его охрану и уборку, а после завершения работы ВЭФ — демонтаж и приведение в порядок площадки, на которой он был установлен и восстановление ландшафта в первозданном виде.

В условия контракта на этот раз внесены услуги не только по транспортировке всех составляющих павильона на остров Русский в Приморье, но и доставку в обратную сторону — в Хабаровск, что внушает надежду уже хотя бы на то, что павильон не будет брошен на острове Русский.

Техзадание к контракту Проект павильона Хабаровского края к V ВЭФ

Что ожидает дорогостоящее приобретение после доставки в Хабаровск — пока не известно.

Павильон, согласно техническому заданию, будет декорирован под уникальный памятник природы Хабаровского края «Амурские столбы». Он будет включать зону «Скалодром», зоны «Стена пожеланий», и концертную зону (сцену). Также в павильоне разместится зона «Туризм», зоны «Деловая среда», «Судостроение», «Хабаровский мост» (до реконструкции «Алексеевский») и многое другое.

Читайте также: Многомиллионное наследство ВЭФ на Дальнем Востоке никому не нужно

Как сообщало ИА REGNUM, на павильон в IV ВЭФ в 2018 году правительство Хабаровского края потратило 31,4 млн рублей. На ВЭФ в 2017 году — 8,5 млн рублей, причем, этот павильон был просто брошен в Приморье, на острове Русский, корреспондент ИА REGNUM, нашел его спустя несколько месяцев в полнейшем упадке.

В 2018 году дорогостоящий павильон края за 31,4 млн рублей не бросили, но его судьба не известна — после ВЭФ многомиллионное сооружение нигде не упоминалось.

Сахалинское правительство в 2018 году вернуло павильон на остров по завершении ВЭФ, предполагалось, что он украсит парк Южно-Сахалинска. Но павильон «Остров-рыба» стоимостью 20 млн рублей так и остался лежать упакованным в парковом сарае.

Ежегодно на свои экспозиции регионы ДФО тратят десятки миллионов рублей, однако после трёхдневной работы форума эти сооружения оказываются никому не нужны.

Читайте также: Хабаровский край массово теряет рабочие места, кадры и малый бизнес