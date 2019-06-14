Владивосток, 14 июня, 2019, 04:28 — ИА Регнум. На «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным из Приморья поступил острый вопрос — обратившаяся утверждает, что в крае есть только один врач-нефролог. Как выяснилось, данная информация не соответствует действительности, власти региона разбираются в ситуации и пытаются выявить пациента, который столкнулся с трудностями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

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В Приморье этот вопрос вызвал острый общественный резонанс. Врачи-нефрологи недоумевают: что-то подобное можно было утверждать много лет назад, когда гемодиализ не был развит в Приморье, как сейчас. Сегодня так говорить — по меньшей мере некорректно, считают врачи.

«Мой отец, Олег Владимирович Шипело, является инвалидом 1-й группы, находится с 2014 года на гемодиализе. Является сложным пациентом по состоянию здоровья. На весь Приморский край один врач-нефролог. С учётом этого возникают большие проблемы с тем, чтобы попасть на госпитализацию при ухудшении состояния», — сообщила обратившаяся.

В департаменте здравоохранения Приморья знают об этом вопросе и пытаются разобраться в ситуации.

«Да, мы увидели сюжет на Первом канале, в котором утверждается, что в Приморье работает один врач-нефролог, что создаёт некоторые трудности с госпитализацией. Вопрос задавался от родственника человека, как было сказано, получающего гемодиализ во Владивостоке. Среди наших пациентов, получающих гемодиализ, есть человек с похожей фамилией, и мы направили Первому каналу запрос о предоставлении оригинала вопроса, так как такое утверждение, про отсутствие в Приморье врачей-нефрологов, мягко говоря, не соответствует действительности. Мы хотим разобраться в ситуации, может, действительно у кого-то возникли трудности с приёмом к врачу», — рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения края.

Пресс-секретарь крайздрава Ксения Гусенцова также подчеркнула, что в последнее время в Приморье практически ежегодно открывается новый центр гемодиализа.

«На основании частно-государственного партнёрства недавно мы открыли новые гемодиализные центры в городах Находке, Спасске-Дальнем, Арсеньеве, приблизив тем самым этот важный медицинский компонент к «глубинке» Приморья, охватив значительную часть территории. Такие центры есть в Уссурийске, Артёме и во Владивостоке. Диализозависимые пациенты получают необходимые процедуры бесплатно, на основании полиса ОМС», — пояснила Ксения Гусенцова.

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Как сообщало ИА REGNUM, «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня. В настоящее время идёт приём вопросов со всех регионов России на самые разные темы.