Каракас, 14 июня, 2019, 03:26 — ИА Регнум. Музыканта и одного из основателей легендарной группы Pink Floyd Роджера Уотерса поблагодарил за поддержку Венесуэлы президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.

Jethro Роджер Уотерс

В знак благодарности за поддержку Мадуро отправил Уотерсу четырехструнную гитару куатро.

«Он — мировая рок-звезда, мы выросли на музыке Pink Floyd. Его позиция — в понимании и поддержке венесуэльского народа на фоне империалистической североамериканской блокады, в поддержке мира и стабильности в Венесуэле», — заявил Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале британский музыкант Роджер Уотерс призвал своих поклонников не поддерживать агрессию Соединенных Штатов против Венесуэлы. Он опубликовал видео, в котором осудил «гуманитарные» устремления Вашингтона в Боливарианской Республике.