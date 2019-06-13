Осло, 14 июня, 2019, 02:47 — ИА Регнум. Директорат морского транспорта Норвегии порекомендовал судовладельцам не допускать захода судов в территориальные воды Ирана после пожара на танкерах в Оманском заливе, сообщает пресс-служба директората.

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«Несмотря на отсутствие ясности о причинах произошедшего, директорат морского транспорта, учитывая сегодняшние события, рекомендует держаться на расстоянии от территориальных вод Ирана», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Оманском заливе произошел пожар на двух танкерах — Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, пожар начался из-за попадания снарядов. Власти Соединенных Штатов уже поспешили обвинить в произошедшем Иран, который таким образом пытается воспрепятствовать поставкам нефти из других стран Ближнего Востока.