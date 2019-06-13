Рим, 13 июня, 2019, 23:57 — ИА Регнум. Исполнительный совет Всемирной продовольственной программы на заседании в Риме утвердил Стратегический план для сахарских беженцев на 2019−2022 годы, передаёт Sahara Press Service.

Sadr-russia.ru Западная Сахара

По информации Сахарского Красного Полумесяца, принятый план направлен на обеспечение беженцев из Западной Сахары базовой продовольственной корзиной. Особое внимание при этом уделено укреплению школьного рациона питания.

Сообщается, что общее число нуждающихся колеблется от 125 до 133 тысяч человек, что составляет 77% от общего числа сахарских беженцев в Алжире.

Сахарский Красный Полумесяц выразил признательность всемирной организации за новый план, который, как отмечается, «облегчит длительные страдания сахарских беженцев».