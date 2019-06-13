Москва, 13 июня, 2019, 21:48 — ИА Регнум. Сообщения о появлении в Польше эскадрильи разведывательных беспилотников США внимательно изучено российскими военными, заявил 13 июня на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Песков пояснил, что эта информация учтена военными, которые примут меры для нейтрализации потенциальной угрозы, исходящей от увеличения военного присутствия США в Польше.

«Здесь ни у кого не должно быть сомнения, что российские военные с большим вниманием фиксируют все эти сообщения. И делают так, чтобы подобные шаги никоим образом не угрожали России», — сказал Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня было опубликовано решение США разместить в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9, согласованное президентом США Дональдом Трампом и польским президентом Дудой.

Таким образом Трамп удовлетворил многократные просьбы властей Польши прислать на её территорию побольше американских военных, условия для которых Варшава создаст за свой счёт.