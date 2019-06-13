Москва, 13 июня, 2019, 20:26 — ИА Регнум. Министерство труда России предлагает с 1 октября 2019 года проиндексировать оклады федеральных государственных служащих. Проект соответствующего указа президента размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Документом предусматривается повышение окладов денежного содержания по должностям федеральной государственной гражданской службы на 4,3%.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, оклады предлагается повысить с учётом прогнозного уровня инфляции «в целях обеспечения социальных гарантий лицам, замещающим должности федеральной государственной гражданской службы».

Проектом другого распоряжения Минтруд предлагает аналогичным образом повысить оклады работников федеральных государственных органов, которые замещают должности, не относящиеся к должностям федеральной государственной гражданской службы.

Уточняется, что индексация зарплат должна будет осуществляться за счёт предусмотренных в бюджете средств.